30 сентября 2025 в 17:23

В МИД России предупредили о новой нечестной уловке Киева

Посол Мирошник предупредил об операциях Украины против России под чужим флагом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина будет проводить антироссийские операции под чужим флагом с привлечением «перебежчиков», заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, последние будут «признаваться» в неких проступках Москвы, чтобы запугать Европу Россией.

В ход могут пойти все террористические методы <…> Начиная от операций под чужим флагом, террористических актов, появления якобы «перебежчиков», готовых «признаваться в преступлениях России», а также любые другие поползновения с использованием военно-технических средств, которые будут просто пугать и евродепутатов, и еврочиновников, и европейский электорат, — констатировал Мирошник.

Дипломат уточнил, что подобные операции необходимы Киеву для дополнительного выделения средств. При этом европейские чиновники будут всячески потакать Украине, так как тоже рассчитывают обогатиться за счет отправленных денег.

Ранее западные журналисты сообщили, что план Евросоюза выплатить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов близок к полному краху. По данным аналитиков, многие ключевые европейские политики рассматривают инициативу Еврокомиссии как непродуманную, отмечая, что проблем в ней больше, чем решений.

