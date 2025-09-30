Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:08

На Западе раскрыли, какой план Евросоюза оказался на грани краха

Euractiv: план ЕС о выдаче кредита Украине за счет активов России близок к краху

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планы Евросоюза выплатить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов близок к полному краху, сообщает портал Euractiv. По его данным, многие ключевые европейские политики рассматривают инициативу Еврокомиссии как непродуманную, отмечая, что проблем в ней больше, чем решений.

«Репарационный кредит» ЕС для Украины грозит оказаться провальным. Европейский центральный банк и ключевые столицы крайне скептически относятся к дерзкой идее Комиссии по захвату российских активов для финансирования Украины, — говорится в материале.

Бельгия опасается, что использование российских активов на ее территории приведет к потере других иностранных инвесторов и повреждению финансовой репутации страны. Европейский центральный банк также скептически оценивает перспективы инициативы — издание пишет, что глава ЕЦБ Кристин Лагард была «крайне разочарована» недостаточной проработкой предложения и отсутствием детальной аргументации. Большинство европейских чиновников сомневаются в возможности урегулировать возникшие разногласия между странами — членами ЕС.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что механизм передачи замороженных активов России в виде кредита Украине необходимо проработать, и на это уйдут недели. По его словам, концепция пока представлена лишь в общих чертах.

