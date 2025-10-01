Мерц косвенно окрестил фон дер Ляйен диктаторшей

Серьезный конфликт произошел между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Bloomberg. По данным СМИ, Германия подозревает главу ЕК в стремлении к чрезмерной централизации власти в структурах Евросоюза.

Основной причиной разногласий стали различные подходы к урегулированию украинского кризиса. По данным осведомленных источников, немецкий канцлер намерен инициировать процесс возвращения части полномочий из Брюсселя в национальные столицы государств — членов ЕС.

Конфликт обострился после заявления фон дер Ляйен о существовании согласованной стратегии европейских стран по отправке вооруженных сил на Украину. Официальный Берлин незамедлительно опроверг это утверждение, подчеркнув, что Германия не планирует направлять свои войска в зону конфликта.

Ранее министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявил, что экономика Европейского союза продолжает терять конкурентоспособность из-за сохраняющихся высоких цен на энергетические ресурсы. Существующая ценовая диспропорция создает для европейских компаний серьезные препятствия. Пока расходы на электроэнергию в ЕС превышают американские в два-три раза, а на природный газ — в четыре-пять раз, говорить о равных условиях конкуренции не приходится.