21 октября 2025 в 14:39

Эксперт исключил конфликт между бюджетной и монетарной политикой

Экс-зампред ЦБ Хандруев: разногласий между Центробанком и Минфином нет

Центральный банк Российской Федерации Центральный банк Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший первый зампред ЦБ профессор РАНХиГС Александр Хандруев исключил разногласия между Центробанком и Минфином. В интервью NEWS.ru он объяснил это взаимной зависимостью их задач. По словам эксперта, успех бюджетной политики требует продуманной ДКП, и наоборот — жесткая бюджетная дисциплина является основой для эффективной денежно-кредитной политики.

Полагаю, никаких разногласий между ЦБ и Минфином нет. У них разные задачи и интересы, но они стараются их координировать. Видите ли, эффективная бюджетная политика невозможна без продуманной денежно-кредитной политики. И наоборот, ДКП не может быть эффективной, если проводится слишком мягкая бюджетная политика, — сказал Хандруев.

Ранее экономист Денис Ракша предположил, что на заседании 24 октября Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 17%. По его мнению, формальных поводов для смягчения монетарной политики на сегодняшний день нет, хотя имеется «острое желание правительства и Минфина». После периода сезонного снижения цен вновь наблюдается рост инфляции, а инфляционные ожидания населения и бизнеса усиливаются, пояснил эксперт.

