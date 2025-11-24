Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 08:57

Пушилин раскрыл, почему коррупционный скандал на Украине всплыл лишь сейчас

Пушилин связал расследование НАБУ и публикацию мирного плана США

Расследование НАБУ о коррупции на Украине неслучайно было обнародовано именно сейчас, когда США представили свой мирный план по урегулированию конфликта, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его мнению, украинского президента Владимира Зеленского начали «дожимать» на Западе.

Считаю не случайным то, что эти материалы появились именно сейчас, и это совпало так с теми, наверное, вариациями мирных соглашений, которые мы видим в прессе. Насколько они реалистичны, здесь это другого плана вопрос, но то, что это происходит в один момент, наверное, умысел в этом есть, — отметил Пушилин.

Глава региона уточнил, что пока рано говорить, как далеко намерен пойти Запад в оказании давления на Зеленского через расследование НАБУ, однако у него есть для этого все возможности. По его словам, решение о публикации расследования НАБУ принималось высшим руководством США.

Ранее британские СМИ писали, что Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно, и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.

