В МИД Белоруссии выступили с инициативой после гибели туристки в Мьянме

В МИД Белоруссии выступили с инициативой после гибели туристки в Мьянме МИД Белоруссии поможет вернуть останки погибшей в Мьянме гражданки

Белорусские власти начали действовать в связи с гибелью гражданки страны в Мьянме, где она находилась в трудовом рабстве, сообщает Telegram-канал Mash. Дипломаты намерены помочь семье погибшей в возвращении ее останков на родину, используя официальные каналы.

В настоящее время родные женщины не в состоянии самостоятельно организовать перевозку ее праха, говорится в сообщении. Министерство иностранных дел Белоруссии берет на себя решение этого вопроса.

Ранее стало известно, что погибшая в Мьянме белорусская туристка, чьи органы были проданы, ранее участвовала в национальном музыкальном проекте «Голос». По имеющимся данным, после прибытия в Бангкок девушку переправили на территорию Мьянмы, где ее принудили к работе в мошенническом центре. В подобных заведениях сотрудниц заставляют знакомиться с мужчинами на специализированных платформах и склонять их к финансовым вложениям.

Кроме того, посольство России в Мьянме сообщило об успешном освобождении российской гражданки, похищенной для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Как уточнили в дипмиссии, местонахождение женщины было установлено благодаря совместным действиям с местными властями. Гражданку РФ вывезли обманным путем с территории Таиланда.