Стали известны подробности о проданной на органы туристке из Белоруссии SHOT: убитая в Мьянме туристка была участницей белорусской программы «Голос»

Белорусская туристка, которую убили и продали на органы в Мьянме, была участницей белорусской программы «Голос», сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, девушку звали Вера К., ей было 26 лет.

По данным канала, она прилетела в Таиланд после того, как нашла в Сети вакансию модели. Из Бангкока ее вывезли в Мьянму на работу в мошеннический центр, где девушек заставляют флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств и предлагать им вложить во что-то деньги.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что туристку продали на органы и сожгли ее тело, так как она не принесла достаточно доходов работодателям в роли «модели». Изначально за тело белоруски потребовали с семьи $500 тыс. (почти 40 млн рублей), а несколько дней спустя сообщили, что ее кремировали. Родственники в настоящий момент ведут переговоры о транспортировке праха на родину.

Прежде стало известно, что туристку из Читы обманным путем вывезли из Таиланда в Мьянму и продали в рабство. По данным знакомой пострадавшей, россиянка приехала в Бангкок для работы моделью. Девушку заставляли обманывать людей, торгуя лицом и телом.