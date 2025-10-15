Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 16:11

Стали известны подробности о проданной на органы туристке из Белоруссии

SHOT: убитая в Мьянме туристка была участницей белорусской программы «Голос»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусская туристка, которую убили и продали на органы в Мьянме, была участницей белорусской программы «Голос», сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, девушку звали Вера К., ей было 26 лет.

По данным канала, она прилетела в Таиланд после того, как нашла в Сети вакансию модели. Из Бангкока ее вывезли в Мьянму на работу в мошеннический центр, где девушек заставляют флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств и предлагать им вложить во что-то деньги.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что туристку продали на органы и сожгли ее тело, так как она не принесла достаточно доходов работодателям в роли «модели». Изначально за тело белоруски потребовали с семьи $500 тыс. (почти 40 млн рублей), а несколько дней спустя сообщили, что ее кремировали. Родственники в настоящий момент ведут переговоры о транспортировке праха на родину.

Прежде стало известно, что туристку из Читы обманным путем вывезли из Таиланда в Мьянму и продали в рабство. По данным знакомой пострадавшей, россиянка приехала в Бангкок для работы моделью. Девушку заставляли обманывать людей, торгуя лицом и телом.

Мьянма
Белоруссия
туристы
женщины
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве
«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых
Политолог раскрыл сущность украинского национализма
Раскрыта стоимость самого дорогого элитного дома в России
В Крыму пресекли деятельность необычной террористической ячейки
Госдума одобрила новые льготы для участников СВО и их семей
Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица
Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка
Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич
«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября
В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей
Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом
Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране
Названа конечная задача Трампа в конфликте на Украине
Россиянам назвали оптимальную разницу в возрасте между супругами
Стало известно, кто заменит уволенного с матом самарского чиновника
Нетаньяху попросил суд сократить время показаний из-за самочувствия
Белоусов рассказал о договоренностях России и Белоруссии в военной области
Президент Сирии рассказал о действии прежних соглашений страны с Россией
Психолог объяснила, почему некоторые люди привыкли обесценивать себя
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.