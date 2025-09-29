Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В деле вывезенной из Таиланда в Мьянму россиянки появилась новая деталь

Вывезенную из Таиланда в Мьянму россиянку готовятся отправить на родину

Посольство России в Мьянме помогло найти и освободить россиянку, похищенную для работы в мошеннических кол-центрах, сообщили ТАСС в консульском отделе дипмиссии. Как уточнили в посольстве, местонахождение гражданки было установлено совместно с мьянманскими властями. Женщину вывезли обманным путем с территории Таиланда.

В настоящее время производится оформление документов для ее экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на родину. Мьянманские власти оказывают полное необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации, в которой оказалась гражданка Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.

Между тем Telegram-канал Mash уточнял, что россиянку увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там ее и других девушек заставили обманывать людей, торгуя своими лицами и телами. За непослушание пленников били плетью и грозили продать на органы.

