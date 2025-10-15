«С Богом!»: Путин открыл новые дорожные объекты в трех регионах России Путин принял участие в открытии новых дорог в Татарстане, ХМАО и Карелии

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал разрешение на ввод в эксплуатацию новых автомобильных магистралей в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и Карелии, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил дорожных и транспортных работников с наступающим профессиональным праздником, выразив признательность всем специалистам, участвовавшим в создании объектов.

Разумеется, разрешаю [запуск движения по новым магистралям]. <…> Это символическая вещь по поводу разрешения [запуска]. Разумеется, это такая финальная часть. Разрешаю. С Богом! — сказал российский лидер.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России до завершения 2025 года будет введено в строй не менее 28 тыс. километров автомобильных путей. На совещании с главой государства он отметил, что данный результат на 4 тыс. километров превосходит показатели предыдущего периода и свидетельствует об опережении графика работ.

Кроме того, правительство России направит более 2,9 трлн рублей на модернизацию федеральной дорожной сети в период с 2026 по 2028 годы. Объем ассигнований будет ежегодно возрастать — с 773 млрд рублей в 2026 году до 1,238 трлн рублей в 2028 году в рамках проекта «Развитие федеральной сети».