Джоли попала в Херсон пешком и без предупреждения Politico: Джоли не сообщила властям Украины о визите и пересекла границу пешком

Американская актриса Анджелина Джоли пересекла границу Украины без предварительного уведомления властей, сообщает Politico. По информации издания, голливудская звезда вошла в страну пешком, а на одном из блокпостов у нее мобилизовали члена сопровождения.

Джоли не уведомила украинское правительство о своем намерении посетить страну и пересекла границу пешком, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Джоли посетила николаевский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) после мобилизации ее охранника. По информации источника, два джипа, в одном из которых была знаменитость, остановили на блокпосту при въезде в Пивденноукраинск (Южноукраинск), где у мужчины обнаружили проблемы с документами.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что визит голливудской звезды в контролируемый ВСУ город Херсон был организован с целью отвлечь общественное внимание от сложных ситуаций на фронте. Он назвал поездку актрисы примером «антикриза». Губернатор российского региона подчеркнул, что вместо военной поддержки Соединенные Штаты направили на Украину «Лару Крофт» в лице Джоли.