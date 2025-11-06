Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:24

«Очередная пиар-акция»: сенатор раскритиковал визит Джоли в Херсон

Визит американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон является пиар-акцией на голоде и страхе, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, такие поездки знаменитостей никак не помогают простым людям.

Очередная пиар-акция на голоде и страхе, причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные «приглашенные звезды» даже не станут заглядывать, — сказал Кастюкевич.

Сенатор отметил, что Джоли вряд ли поедет в те места, где ей не обеспечат беспрецедентные меры безопасности. Он считает, что для актрисы могли устроить павильонные съемки.

Ранее сообщалось, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. На распространившихся в Сети кадрах знаменитость запечатлена в бронежилете с украинским флагом во время посещения детского центра. Вероятнее всего, визит состоялся в рамках программы благотворительной помощи.

Кроме того, стало известно, что Джоли посетила Николаевский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после мобилизации ее охранника. По информации источника, два джипа, в одном из которых была знаменитость, остановили на блокпосту при въезде в Южноукраинск, где у мужчины обнаружили проблемы с документами.

