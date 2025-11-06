Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 10:27

Меладзе заработал 22 млн рублей за концерт в Санкт-Петербурге

SHOT: Меладзе выступил в Санкт-Петербурге во Флориде и заработал 22 млн рублей

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Валерий Меладзе открыл юбилейный тур по США концертом в городе Санкт-Петербург (с англ. Saint Petersburg) во Флориде, символично выбрав название, созвучное российскому городу, сообщает Telegram-канал SHOT. За первое выступление артист заработал $270 тыс. (около 22 млн рублей), а общий доход от американских гастролей составил около $3 млн (примерно 244 млн рублей).

По информации источника, тур включал 16 концертов в 14 городах США. Наибольший ажиотаж выступления вызвали в городах с крупным русскоязычным населением — Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Гастроли были приурочены к 30-летию творческой деятельности и 60-летию певца.

Ранее стало известно, что Меладзе может грозить статус иностранного агента, лишение гражданства и запрет на въезд в Россию. С таким требованием в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст обратились активисты движения «Совет отцов России». Поводом стали сообщения о связях организаторов концертов Меладзе с финансированием Вооруженных сил Украины.

Валерий Меладзе
концерты
США
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде ответили на сообщения Сеула об отправке военных КНДР в зону СВО
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.