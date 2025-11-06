Меладзе заработал 22 млн рублей за концерт в Санкт-Петербурге SHOT: Меладзе выступил в Санкт-Петербурге во Флориде и заработал 22 млн рублей

Певец Валерий Меладзе открыл юбилейный тур по США концертом в городе Санкт-Петербург (с англ. Saint Petersburg) во Флориде, символично выбрав название, созвучное российскому городу, сообщает Telegram-канал SHOT. За первое выступление артист заработал $270 тыс. (около 22 млн рублей), а общий доход от американских гастролей составил около $3 млн (примерно 244 млн рублей).

По информации источника, тур включал 16 концертов в 14 городах США. Наибольший ажиотаж выступления вызвали в городах с крупным русскоязычным населением — Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Гастроли были приурочены к 30-летию творческой деятельности и 60-летию певца.

Ранее стало известно, что Меладзе может грозить статус иностранного агента, лишение гражданства и запрет на въезд в Россию. С таким требованием в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст обратились активисты движения «Совет отцов России». Поводом стали сообщения о связях организаторов концертов Меладзе с финансированием Вооруженных сил Украины.