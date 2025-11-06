Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:28

Табачная фабрика «спрятала» от налоговиков более 1 млрд рублей

Калужскую табачную фабрику заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Калужская табачная фабрика уклонилась от уплаты налогов на более чем 1 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Один из силовиков отметил, что табачный рынок играет значительную роль в формировании доходной части бюджета страны. По его словам, некоторые недобросовестные производители систематически применяют незаконные схемы, чтобы сократить налоговые выплаты.

Одним из негативных примеров является Калужская табачная фабрика, владельцы которой, преследуя цель заработать сверхприбыль, уклонялись от уплаты акциза и производили контрафактную продукцию, — рассказал сотрудник.

По его словам, ФСБ инициировала налоговую проверку, в результате которой подтвердилось уклонение от уплаты более 1 млрд рублей. В ходе операции были изъяты крупные партии нелегальной продукции, подытожил собеседник.

Ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность, связанную с незаконным оборотом табачной продукции в Калужской, Воронежской и Тверской областях. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 560 млн рублей. В Калужской области работало предприятие, производившее сигареты без уплаты акцизов. Изъято около 5 млн пачек немаркированной продукции и 500 тыс. поддельных акцизных марок.

ФСБ
налоги
деньги
махинации
