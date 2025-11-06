Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:26

В Госдуме ответили, какой шаг России охладит «радиационный пыл» Запада

Депутат Шеремет: отработка ударов по бутафорскому Пентагону охладит пыл Запада

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Учения с имитацией ядерных ударов России по макетам Пентагона помогут охладить радиационный пыл Запада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, миротворческие стремления РФ не приносят результатов в налаживании диалога с зарубежными партнерами.

Считаю, что Россия заигралась в миротворца в своих безрезультатных поисках компромисса с агрессивным Западом. Значит, ей давно пора выстроить бутафорские Пентагон, Биг-Бен и Эйфелеву башню для проведения испытания путем нанесения ответного разрушительного удара ядерным оружием по великолепным целям. Уверен, что данный язык для наших недругов станет знаком из недавнего прошлого и будет им предельно понятен, что охладит и остановит их обескураживающий радиационный пыл на долгие годы, дав миру шанс на светлое будущее, — высказался Шеремет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит на ядерные испытания со стороны США и других участников Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами Совета безопасности РФ, подчеркнув свою позицию, озвученную в послании Федеральному собранию.

Россия
Госдума
Запад
ядерное оружие
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
