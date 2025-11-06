Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте Погибшие при пожаре в Сургуте не были неблагополучной семьей

Семья, в дачном доме которой произошел пожар в Сургуте, где погибли восемь человек, не состояла на учете как неблагополучная, сообщили в администрации города, данные приводит ТАСС. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Семья была многодетной. На учете как неблагополучная не состоит, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появились видео с последствиями пожара в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, жертвами которого стали несколько человек. На опубликованных управлением МЧС по региону кадрах можно увидеть полностью сгоревший двухэтажный дачный дом. От здания остались лишь несущие стены. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Перед этим пожар вспыхнул на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге. Целиком сгорели двухэтажный дом, баня и пристройка, а также три легковых автомобиля. Погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет. По предварительным данным ведомства, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.