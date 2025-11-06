Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 10:50

Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте

Погибшие при пожаре в Сургуте не были неблагополучной семьей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья, в дачном доме которой произошел пожар в Сургуте, где погибли восемь человек, не состояла на учете как неблагополучная, сообщили в администрации города, данные приводит ТАСС. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Семья была многодетной. На учете как неблагополучная не состоит,сказано в сообщении.

Ранее в Сети появились видео с последствиями пожара в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, жертвами которого стали несколько человек. На опубликованных управлением МЧС по региону кадрах можно увидеть полностью сгоревший двухэтажный дачный дом. От здания остались лишь несущие стены. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Перед этим пожар вспыхнул на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге. Целиком сгорели двухэтажный дом, баня и пристройка, а также три легковых автомобиля. Погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет. По предварительным данным ведомства, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Сургут
погибшие
пожары
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к миру
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.