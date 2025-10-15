Маньяк под диваном, копье в голове и чай-убийца: главные ЧП дня

В Алапаевске поймали насильника 15-летней девочки, в Екатеринбурге ребенок скончался из-за чая, в Кабардино-Балкарии тренера наказали за смерть спортсменки — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за день.



Насильника нашли в доме у родственников

На Урале полицейские поймали мужчину, виновного в изнасиловании несовершеннолетней. Ранее молодой человек не явился на оглашение вердикта суда. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что беглого 32-летнего Александра Шаньгина поймали в частном доме на окраине Алапаевска. У оперативников была ориентировка на этот дом, где проживали родственники осужденного.

Родные солгали силовикам, будто давно не видели Шаньгина. Позже неуверенно соврали, где мог бы находиться мужчина.

«Подозрительный тон прозвучавших ответов побудил представителей ГУФСИН и МВД тщательно осмотреть дом. Интуиция силовиков не подвела. Еще не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения», — рассказывает представитель управления МВД.

Беглец, затаившийся под диваном, не стал дожидаться, когда его обнаружат, и предпринял попытку в очередной раз скрыться. Но план провалился. При задержании мужчина кричал, что не виноват в изнасиловании подростка.

Шаньгина доставили в местный изолятор временного содержания в ОВД Алапаевска. Вскоре оттуда его направят в СИЗО-2 Ирбита.

«А потом, как и положено по приговору суда, в колонию для отбытия назначенного наказания. Такая же участь ждет и второго пока скрывающегося беглеца. ГУФСИН и МВД продолжают совместный розыск», — отметил Горелых.

Мальчик умер на глазах у родителей

В Академическом районе Екатеринбурга маленький ребенок скончался, поперхнувшись во время чаепития. У него началась рвота, из-за которой он потерял сознание. Мальчику было 1 год 9 месяцев.

По информации СМИ, рвота спровоцировала аспирацию дыхательных путей, куда она попала вместо пищевода. Прибывшие медики смогли лишь констатировать факт смерти. Проблем со здоровьем у него не было, семья на учете не состояла, проводится проверка.

Тренер ответил за копье в голове девочки

Тренера спортивной школы в Кабардино-Балкарии, обвиняемого в смерти 13-летней девочки, приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Решение вынес Прохладненский районный суд. Школьница погибла после того, как ей в голову попали копьем.

«В Кабардино-Балкарии вынесен обвинительный приговор тренеру, осужденному за оказание услуг, повлекших по неосторожности гибель несовершеннолетней воспитанницы спортивной школы», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что тренер организовал на футбольном поле тренировку сразу по трем видам легкоатлетических дисциплин. При этом руководство школы не было осведомлено об этом. По версии следователей, тренер знал, что проводить такие занятия нельзя. В какой-то момент он отвлекся и не заметил, как один из воспитанников метнул копье, которым попал в голову погибшей.

