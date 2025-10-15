Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая В Екатеринбурге малыш умер, поперхнувшись во время чаепития

В Академическом районе Екатеринбурга маленький ребенок скончался, поперхнувшись во время чаепития, сообщает «КП—Екатеринбург» . У него началась рвота, из-за которой он потерял сознание.

Мальчику был 1 год 9 месяцев, — говорится в сообщении.

По информации журналистов, рвота спровоцировала аспирацию дыхательных путей, куда она попала вместо пищевода. Прибывшие медики смогли лишь констатировать факт смерти. Проблем со здоровьем у него не было, семья на учете не состояла, проводится проверка.

