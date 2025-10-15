Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:09

Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая

В Екатеринбурге малыш умер, поперхнувшись во время чаепития

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Академическом районе Екатеринбурга маленький ребенок скончался, поперхнувшись во время чаепития, сообщает «КП—Екатеринбург» . У него началась рвота, из-за которой он потерял сознание.

Мальчику был 1 год 9 месяцев, — говорится в сообщении.

По информации журналистов, рвота спровоцировала аспирацию дыхательных путей, куда она попала вместо пищевода. Прибывшие медики смогли лишь констатировать факт смерти. Проблем со здоровьем у него не было, семья на учете не состояла, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что женщина и ее новорожденная дочь скончались на глазах мужа и двух акушерок во время домашних родов, несмотря на предупреждения врачей о возможных осложнениях. Во время процедуры у матери началось кровотечение, а ребенку потребовалась срочная реанимация.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник выпал из окна шестого этажа в Санкт-Петербурге после ссоры с матерью, которая отключила ему компьютер в «воспитательных целях». Подросток с множественными переломами позвоночника и рук был госпитализирован в тяжелом состоянии.

