14 октября 2025 в 14:27

Женщина вместе с ребенком скончалась после домашних родов

Daily Mail: британка вместе с дочерью скончались после домашних родов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании скончалась женщина по имени Дженнифер Кэхилл вместе со своей новорожденной дочерью Агнес Лили после домашних родов, передает Daily Mail. В 2021 году Дженнифер родила в клинике, и этот опыт оказался стрессовым. Врачи посоветовали ей рожать в больнице и в следующий раз, так как существует риск послеродового кровотечения.

Дженнифер, несмотря на рекомендации врачей, решила рожать дома в присутствии мужа и двух акушерок. Однако во время родов у нее закончилось обезболивающее, что привело к потере уверенности в своих силах. В районе семи утра родилась девочка, которой потребовалась реанимационная помощь. Отец немедленно вызвал скорую помощь.

Во время транспортировки новорожденной в больницу состояние Дженнифер резко ухудшилось. Ее также доставили в медицинское учреждение, где она скончалась. Прожив всего три дня на аппарате искусственной вентиляции легких, малышка умерла вслед за матерью.

Ранее в Ленинградской области после кормления детской смесью умер трехмесячный младенец. Инцидент произошел, когда мать уложила спать близнецов после кормления. Спасти ребенка не удалось, несмотря на попытки родителей оказать помощь и их усилия самостоятельно доставить младенца в больницу.

Великобритания
роды
смерти
новорожденные
