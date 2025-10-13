Школьник выпал из окна после ссоры с матерью из-за компьютера В Санкт-Петербурге восьмиклассник выпал из окна после ссоры с матерью

Восьмиклассник выпал из окна шестого этажа на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге после конфликта с матерью, которая отключила компьютер, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Подросток приземлился на пристройку и был госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными переломами позвоночника и рук.

По предварительной информации, ссора произошла из-за того, что мать выключила компьютер в воспитательных целях. В семье, где мать работает специалистом в сфере аренды недвижимости, помимо пострадавшего воспитываются две дочери 11 и пяти лет.

Ранее в Милане 70-летний мужчина выпал с балкона четвертого этажа и упал на 83-летнюю Франческу Манно. Женщина погибла на месте, виновник происшествия сломал ноги, но выжил. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи больницы Нигуарда в критическом, но не угрожающем жизни состоянии.

До этого в Москве ребенок упал с высоты 10-го этажа жилого дома на козырек подъезда и чудом выжил. По информации столичного МЧС, трагедия едва не произошла на улице Удальцова в Западном административном округе города. После сообщения о падении несовершеннолетнего на место оперативно прибыли спасатели пожарной части № 54.