Мужчина выпал с балкона и рухнул на 83-летнюю старушку Житель Милана выпал с балкона и насмерть придавил 83-летнюю соседку

В Милане 70-летний мужчина выпал с балкона четвертого этажа и упал на 83-летнюю Франческу Манно, сообщает Corriere della Sera. Женщина погибла на месте, виновник происшествия сломал ноги, но выжил.

Мужчину доставили в отделение неотложной помощи больницы Нигуарда в критическом, но не угрожающем жизни состоянии. Пострадавшему оказали помощь специалисты травматологической службы.

Ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. В настоящее время обвиняемый находится в больнице.

Ранее в Екатеринбурге ребенок упал с восьмого этажа. Пятилетний мальчик приземлился на машину, что, вероятно, спасло ему жизнь. Отмечается, что ребенка воспитывает отец-одиночка. Он отвлекся на стирку и не заметил, как мальчик забрался на подоконник. О падении сына мужчина узнал от прибежавшего соседа. Малыша экстренно прооперировали, ему удалили почку и селезенку.

До этого сообщалось, что четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома в Свердловском районе Красноярска. Мать ребенка в момент происшествия находилась дома. Она открыла окно, чтобы проветрить помещение.