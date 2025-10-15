Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 21:13

В НАТО сделали заявление о поддержке Украины

Рютте: более половины стран НАТО поддерживают закупку оружия США для Украины

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Более половины стран НАТО поддержали закупки американского оружия для Украины, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Он также рассказал о расширении участия союзников в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей поддержку Киева, передает Euractiv.

Когда мы начали заседание, шесть стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи более половины государств НАТО — 16-17 — уже готовы присоединиться к ней, — сообщил Рютте.

Ранее источники в оборонных структурах сообщили о невозможности применения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk даже при их получении от США. По их данным, Киеву потребовались бы специальные пусковые установки, поставка которых означала бы прямую конфронтацию Вашингтона с Москвой.

Между тем военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец считает, что президент США Дональд Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине, чтобы показать своему избирателю и союзникам, какой он крутой и решительный. По его словам, еще одна причина — испытания наземной платформы для этих снарядов.

