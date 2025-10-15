Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:32

В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России

Белоусов: НАТО активизировала учебно-боевую и разведдеятельность у границ России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Североатлантический альянс поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Во время заседания совместной коллегии МО РФ и Белоруссии он отметил, что НАТО ведет активную учебно-боевую и разведдеятельность у границ обеих стран.

Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока, — сказал Белоусов.

Ранее посланник США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Альянс обсуждает смягчение правил применения оружия в отношении России. По его словам, предоставляющее вооружение государство должно быть уверено, что оно будет использоваться разумно, а не для эскалации.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что оборонные расходы Североатлантического альянса говорят о подготовке к войне с Россией, страны Блока уже расширяют дороги для прохода боевой техники. Он уверен, что ключевым сигналом стала позиция США, которые дали отмашку на использование замороженных активов Москвы и наращивание поставок вооружений.

