15 октября 2025 в 17:20

«Можем спасать 30% браков»: Милонов об обязательной медиации при разводе

Депутат ГД Милонов: налаженная процедура медиации может спасти от 30% браков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение обязательной процедуры примирения — медиации — при разводе может спасти до трети браков, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, зачастую в бракоразводном процессе пары руководствуются чужими примерами, которые неприменимы к повседневной жизни.

Я ожидаю, что при хорошо налаженной процедуре медиации при разводе мы можем спасать не меньше 30% браков. Очень часто решение не до конца обдуманное. К сожалению, в нынешней жизни люди зачастую смотрят [на чужие] модели поведения. Они не понимают, что это какой-нибудь Джиган со своей [женой] может разводиться-сходиться, а тут их жизнь, это не жизнь в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru), и они точно счастливее не будут от того, что они разведутся, если это, конечно, не какой-то запредельный жуткий муж-алкоголик — это понятно, но чаще всего по другим причинам разводятся, — считает парламентарий.

По мнению Милонова, люди не привыкли преодолевать сложности. Он отметил, что грамотный специалист поможет посмотреть по-новому на эту проблему и сохранить отношения. Депутат уверен, что развод — это практически всегда «поражение, капитуляция, проявление некой слабости». По словам Милонова, обязательная медиация при разводе не оттолкнет тех, кто только собирается вступить в брак, а напротив, покажет, что семья будет под защитой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что медиация при разводе должна стать обязательной в России. По ее словам, особенно это важно для семей с детьми.

