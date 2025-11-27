День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:21

Лукашенко заявил, что не хочет навязывать услуги посредника

Лукашенко: Зеленский сам отказался от белорусского посредничества по Украине

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Белоруссия не стремится к посредничеству в урегулировании украинского конфликта, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, украинский коллега Владимир Зеленский сам отказывается от сотрудничества.

Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же «агрессоры» с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным]. Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Белоруссии, сотрудничать с Белоруссией, кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому, — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал Зеленского не подрывать мирное урегулирование конфликта. Он заявил, что Зеленскому нужно признать существующие реалии. Белорусский лидер также отметил, что если бы Украина соблюдала Минские соглашения, то конфликта не было бы.

До этого Лукашенко предложил провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на территории республики. По его словам, площадкой для встречи может снова выступить Минск.

Белоруссия
Россия
посредники
Украина
