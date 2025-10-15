Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:13

Адвокат Полозов попал в список террористов и экстремистов

Николай Полозов Николай Полозов Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Адвокат Николай Полозов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попал в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Ранее он был объявлен в розыск МВД по делу о фейках про российскую армию.

Полозов Николай Николаевич, 06.12.1980 года рождения, город Москва, — сказано в сообщении.

Ранее следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Дело возбудили по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах.

Кроме того музыкант и комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не смог добиться отмены административного штрафа. Причиной стало непризнание судом полномочий адвоката, представлявшего интересы артиста.

До этого СМИ писали, что спустя два года Семен Слепаков вновь выступит с камерным концертом в Лондоне. Мероприятие рассчитано на 400 зрителей, при этом организаторы представляют его как украинского артиста и запрещают фото- и видеосъемку. Проведением концерта займется дочерняя компания лондонской EventFirst Company Ltd на площадке The Clapham Grand.

