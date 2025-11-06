Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей

Адвокат Воропаев: кинотеатру «Наутилус» грозят крупные штрафы и потеря репутации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинотеатру «Наутилус» в Хакасии грозят крупные штрафы после инцидента с бактерицидной лампой, в результате которого десятки зрителей получили ожоги глаз, заявил «Радио 1» адвокат Павел Воропаев. Другим вероятным последствием, по его мнению, станет потеря репутации. Помимо этого, с кинотеатра должны взыскать компенсации в пользу пострадавших.

Физические страдания (боль в глазах, светобоязнь) и нравственные переживания (страх потери зрения, испуг у детей, стресс) подлежат денежной компенсации. Размер определяется судом и может быть весьма значительным, особенно для детей, — уточнил Воропаев.

Вдобавок ко всему кинотеатр может приостановить свою деятельность на срок до 90 суток по решению суда, уточнил адвокат. В случае если будет доказано, что причиненный вред здоровью зрителей повлек тяжкие последствия, ответственность для виновных ужесточится, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что повреждения сетчатки получили 32 посетителя кинотеатра «Наутилус» в Абакане, из них 20 детей. Всем обратившимся оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

