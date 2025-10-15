Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 13:50

Ошибка адвоката не позволила Слепакову обжаловать штраф иноагента

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант и комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не смог добиться отмены административного штрафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Причиной стало непризнание судом полномочий адвоката, представлявшего интересы артиста.

Штраф в размере 45 тысяч рублей был наложен на Слепакова в апреле за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента в публикациях его Telegram-канала. При попытке обжалования суд отказался рассматривать поданную жалобу, указав на отсутствие в представленном ордере реквизитов соглашения об оказании юридической помощи. Также судебный орган отметил, что данный адвокат не участвовал в процессе первой инстанции, поэтому у него отсутствовали полномочия для подачи апелляционной жалобы в качестве защитника, равно как и соответствующая доверенность.

Ранее директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов в комментарии для NEWS.ru призвал лишить российского гражданства Семена Слепакова. По его словам, это связано с сотрудничеством артиста с организаторами концертов, которые осуществляют финансирование Вооруженных сил Украины. Солдатов также утверждает, что Слепаков сознательно исказил информацию о своем происхождении для повышения заработка.

До этого СМИ писали, что спустя два года Семен Слепаков вновь выступит с камерным концертом в Лондоне. Мероприятие рассчитано на 400 зрителей, при этом организаторы представляют его как украинского артиста и запрещают фото- и видеосъемку. Проведением концерта займется дочерняя компания лондонской EventFirst Company Ltd на площадке The Clapham Grand.

