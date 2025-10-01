Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства

Комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) следует лишить российского гражданства из-за связей с организаторами концертов, финансирующими ВСУ, заявил NEWS.ru директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, артист ради заработка сознательно исказил данные о своем происхождении, заявив об украинских корнях, хотя родился в Пятигорске.

Как стало известно, Слепаков ради заработка переписал свою биографию. Он утверждает, что его корни уходят на Украину. На самом же деле он родился в Пятигорске. Также есть информация, что организаторы его нынешних концертов открыто финансируют ВСУ. Если Слепаков так хочет откреститься от России, что даже переписал биографию и дает согласие направлять заработанные евро и доллары в помощь украинским военным, то считаю, что стоит ему помочь избавиться от этой тяжелой ноши для отдельных категорий лиц и лишить его гражданства РФ. Подготовим по этому поводу соответствующее заявление в административные органы, — пояснил Солдатов.

Ранее сообщалось, что Слепаков спустя два года вновь выйдет на сцену с камерным концертом для 400 зрителей в Лондоне. Организаторы представили его украинским артистом и запретили публике вести фото- и видеосъемку.