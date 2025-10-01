Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 16:16

Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства

Директор центра «Сорок сороков» Солдатов призвал лишить Слепакова гражданства РФ

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) следует лишить российского гражданства из-за связей с организаторами концертов, финансирующими ВСУ, заявил NEWS.ru директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, артист ради заработка сознательно исказил данные о своем происхождении, заявив об украинских корнях, хотя родился в Пятигорске.

Как стало известно, Слепаков ради заработка переписал свою биографию. Он утверждает, что его корни уходят на Украину. На самом же деле он родился в Пятигорске. Также есть информация, что организаторы его нынешних концертов открыто финансируют ВСУ. Если Слепаков так хочет откреститься от России, что даже переписал биографию и дает согласие направлять заработанные евро и доллары в помощь украинским военным, то считаю, что стоит ему помочь избавиться от этой тяжелой ноши для отдельных категорий лиц и лишить его гражданства РФ. Подготовим по этому поводу соответствующее заявление в административные органы, — пояснил Солдатов.

Ранее сообщалось, что Слепаков спустя два года вновь выйдет на сцену с камерным концертом для 400 зрителей в Лондоне. Организаторы представили его украинским артистом и запретили публике вести фото- и видеосъемку.

иноагенты
Семен Слепаков
гражданства
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.