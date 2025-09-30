Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 15:22

Слепаков вернется на сцену с квартирником в Лондоне

Иноагент Слепаков выступит в столице Великобритании после двухлетнего перерыва

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя два года комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вновь выйдет на сцену с камерным концертом для 400 зрителей в Лондоне, сообщает Telegram-канал Mash. Организаторы представили его украинским артистом и запретили публике вести фото- и видеосъемку.

Концерт проведет «дочка» лондонской EventFirst Company Ltd — компания EventFirst на площадке The Clapham Grand. Организаторы упирают на украинские корни комика и его позицию по спецоперации.

По данным канала, Слепаков будет шутить об иноагентстве и размышлять о последних двух годах жизни в Израиле. Билеты будут стоить от £65 (7,2 тысячи рублей) до £950 (105,4 тысячи рублей). Пока запланированы концерты в Лондоне и Тель-Авиве.

Ранее Слепакова оштрафовали на 60 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес суд Москвы, известно о нем стало 7 сентября.

Артист вовремя не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Это повлекло штраф в двукратном размере суммы. Однако в августе появилась информация, что судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика, погасившего все задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

комики
иноагенты
Семен Слепаков
Лондон
