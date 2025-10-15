Рютте сделал заявление по поставкам оружия НАТО на Украину

Страны НАТО объявят о новых поставках военной помощи Украине, включая системы противовоздушной обороны, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте перед заседанием министров обороны. По его словам, участники коалиции обсудят инициативу по европейским закупкам американского вооружения для Киева, по которой уже получены обязательства на €2 млрд (185 млрд рублей), передает РИА Новости.

Мы будем обсуждать новую инициативу, которая была запущена в августе по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. Мы уже имеем обязательства на €2 млрд, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Уитакер сообщил о готовящемся важном заявлении Вашингтона относительно поставок вооружений Украине 15 октября. Американский дипломат также призвал государства Южной Европы к более активному участию в военной поддержке Киева.

Кроме того, источники в оборонных структурах сообщили о невозможности применения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk даже при их получении от США. По их данным, Киеву потребовались бы специальные пусковые установки, поставка которых означала бы прямую конфронтацию Вашингтона с Москвой.