14 октября 2025 в 19:38

США готовят «крупное объявление» о поставках оружия Украине

Постпред США Уитэкер анонсировал важное объявление по военной помощи Киеву

Мэттью Уитакер Мэттью Уитакер Фото: Bob Daemmrich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что 15 октября Вашингтон сделает важное заявление относительно поставок вооружений Украине, сообщает Bloomberg. Также постпред призвал страны Южной Европы активнее участвовать в военной поддержке Киева.

Если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников — инвестировать в PURL (программа по закупке американского вооружения. — NEWS.ru), — заявил Уитэкер.

Он подчеркнул, что программа, предусматривающая приобретение оружия за счет Евросоюза, остается ключевым механизмом помощи. Политик добавил, что президент США Дональд Трамп якобы обеспечил Украину «лучшим в мире оружием».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сказал, что передача Tomahawk Соединенными Штатами Америки Киеву приведет к эскалации конфликта на Украине. По словам парламентария, это ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном.

До этого писатель Захар Прилепин выразил мнение, что России следует ответить «любезностью на любезность» на возможные поставки американских ракет Украине. Он предложил в качестве симметричного ответа передачу баллистических ракет «Орешник» Венесуэле, Кубе и Никарагуа.

