14 октября 2025 в 18:04

В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине

Депутат Колесник: передача Tomahawk Киеву приведет к эскалации конфликта

Ударная ракета «Томагавк» Ударная ракета «Томагавк» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Передача Tomahawk Соединенными Штатами Америки Киеву приведет к эскалации конфликта на Украине, заявил Pravda.Ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что это также ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Поставки этих ракет только усугубят международную напряженность и приведут к новым виткам конфликта. Все это идет вразрез с тем, что ранее говорил [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), обещая снизить уровень противостояния. Россия не оставит такие шаги без ответа: последствия могут быть крайне серьезными — и политическими, и геополитическими. У нас лучшие в мире системы ПВО, и мы знаем, как противостоять таким угрозам, — заключил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что если поставят Tomahawk, то потребуется и вся инфраструктура для их запуска, включая пусковые установки и обслуживание. Он отметил, что эти ракеты точные, но летают на малой высоте и со скоростью пассажирского самолета.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США не поставят ракеты Tomahawk Украине и Европе даже через несколько лет. По его мнению, обсуждения о возможной поставке являются «отвлекающим маневром», направленным на демонстрацию поддержки Западу.

