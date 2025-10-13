В России придумали, как ответить США в случае поставок Tomahawk ВСУ

В России придумали, как ответить США в случае поставок Tomahawk ВСУ Прилепин предложил поставить «Орешник» Венесуэле в ответ на Tomahawk для Украины

России следует ответить «любезностью на любезность» на возможные поставки американских ракет Tomahawk Украине, заявил писатель Захар Прилепин, предложив в качестве симметричного ответа передачу баллистических ракет «Орешник» Венесуэле, Кубе и Никарагуа. В своем Telegram-канале публицист иронично назвал намерение президента США Дональда Трампа обсудить передачу проявлением «любезности», требующей ответных шагов.

Мы, впрочем, тоже можем это обсудить. Вот, мол, передали, волнуемся теперь за вас, как вы там в Вашингтоне... Любезностью на любезность надо отвечать, — написал Прилепин.

Кроме того, по его словам, в такой ситуации Северная Корея получит от России «вообще все, что попросит, по-братски».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине в обмен на доказательства коррупционных действий, связанных с экс-главой Белого дома Джо Байденом. По словам эксперта, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.