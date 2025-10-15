Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 09:58

В США раскрыли, почему Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk

NYT: поставки ракет Tomahawk Киеву будут сопряжены с техническими трудностями

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Justin Wolpert

Даже если Украина получит от США дальнобойные ракеты Tomahawk, использовать их она не сможет из-за отсутствия подходящих пусковых установок, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в оборонных структурах. Для использования Tomahawk Киеву потребовалось бы дополнительное оборудование, поставка которого поставила бы США на грань прямой конфронтации с Россией.

Министерство обороны разработало планы продажи или передачи «Томагавков» в случае, если Трамп отдаст соответствующий приказ. Однако поставка этого оружия будет сопряжена с огромными трудностями, в том числе из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет, — говорится в материале.

По мнению журналистов, остается открытым вопрос о том, как Украина сможет «безопасно хранить» эти ракеты. В газете также напомнили о «реальных опасениях» по поводу дальнейшей эскалации напряженности и процитировали недавние заявления представителей Кремля, предупреждающих о возможных последствиях поставок дальнобойных вооружений Киеву.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что президент США Дональд Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине, чтобы показать своему избирателю и союзникам, какой он крутой и решительный. По его словам, еще одна причина — испытания наземной платформы для этих снарядов.

Tomahawk
США
Украина
ракеты
