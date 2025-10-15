Бывший вице-премьер России признан экстремистом

Бывший вице-премьер правительства России Альфред Кох оказался в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В обновленный перечень также вошли адвокат Николай Полозов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и писатель Игорь Эйдман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Альфреду Коху 64 года. Он занимал должность заместителя председателя правительства Российской Федерации с 17 марта по 13 августа 1997 года.

До этого следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Дело возбудили по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах.

Черемушкинский суд Москвы вынес решение о штрафе в размере 40 тысяч рублей в отношении актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. В частности, актер не предоставил в уполномоченный орган необходимые сведения о своей деятельности в качестве иноагента.