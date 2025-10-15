Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:35

В НАТО решили изменить правила применения оружия против России

Sky TG24: в НАТО захотели смягчить правила применения оружия против России

Мэттью Уитакер Мэттью Уитакер Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО обсуждает смягчение правил применения оружия в отношении России, заявил посланник США при Альянсе Мэттью Уитакер. По его словам, предоставляющее вооружение государство должно быть уверено, что оно будет использоваться разумно, а не для эскалации, передает итальянский портал Sky TG24.

Чем больше ограничений <…>, тем сложнее высшему руководству оперативно реагировать. Мы продолжим вести переговоры внутри Альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, это будет сделано, — подчеркнул Уитакер.

Он добавил, что смягчение правил необходимо для эффективной организации обороны восточного фланга НАТО. Данная тема будет затронута 15 октября в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны стран Блока, заключил американский посланник.

Ранее посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что семь стран Альянса скоро объявят о намерении финансировать покупки оружия у США для Киева. Блок запустил программу Prioritised Ukraine Requirements List, которая предполагает закупку американского вооружения за счет европейских стран.

