14 ноября 2025 в 17:25

МИД России высказался о «нападении» на страны НАТО

Захарова заявила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия не собирается нападать на страны НАТО, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в этом нет никакого смысла. При этом дипломат подчеркнула, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и готова к любым вариантам развития событий, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы будем повторять вновь и вновь, что планы нападения на страны НАТО не имеют смысла. Но при этом все меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания Альянсом своих контингентов вблизи российских границ принимают инвестиции уже сейчас, — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, создается впечатление, что подобные обвинения со стороны НАТО являются спланированной кампанией. Таким образом Альянс пытается посеять страх среди собственных граждан и «приучить» их к мысли о неотвратимости конфликта, предположила она.

Захарова также заявила, что российская сторона готова к проведению второго саммита с участием Соединенных Штатов в Будапеште. По ее словам, новая встреча должна опираться на хорошо проработанные итоги встречи на Аляске.

