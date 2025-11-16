Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 15:38

Франция хочет усилить давление на Россию

МИД Франции: страна усилит давление на Россию после новых ударов по Украине

Фото: МО РФ
Министерство иностранных дел Франции заявило о намерении усилить давление на Россию после удара ВС РФ по объектам на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства. Париж рассматривает произошедшее как эскалацию и связывает позицию Москвы с якобы отказом завершать конфликт. Франция продолжит координировать дальнейшие шаги с европейскими союзниками и странами G7, говорится в релизе.

Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец [военному конфликту], — указано в публикации.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что озвучиваемые французским руководством сроки возможного военного конфликта с Россией являются лишь политической риторикой. По его мнению, заявления о готовности воевать через три-четыре года не подкреплены реальными аналитическими расчетами возможностей ВПК или военного бюджета, а связаны с внутриполитическим контекстом и сроками пребывания у власти текущих французских политиков.

Франция
Украина
Россия
обвинения
