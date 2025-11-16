В российском регионе введут новое направление туризма

В ДНР введут концепцию военного туризма, заявил зампред правительства республики Кирилл Макаров. По его словам, которые передает РИА Новости, в рамках реализации проекта для потенциальных туристов будут раскрыты история и предпосылки вооруженного конфликта в Донбассе, определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.

Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией, которая началась в 2022 году. Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов. <…> Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать, — сказал он.

