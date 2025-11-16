Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 16:08

В российском регионе введут новое направление туризма

Зампред правительства ДНР Макаров: в регионе введут концепцию военного туризма

Кирилл Макаров Кирилл Макаров Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В ДНР введут концепцию военного туризма, заявил зампред правительства республики Кирилл Макаров. По его словам, которые передает РИА Новости, в рамках реализации проекта для потенциальных туристов будут раскрыты история и предпосылки вооруженного конфликта в Донбассе, определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.

Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией, которая началась в 2022 году. Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов. <…> Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Крыму мыс Мартьян получит статус государственного природного заповедника. Постановление о новом статусе мыса подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Заповедник будет создан на базе одноименного парка регионального значения.

Россия
туризм
ДНР
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники уговорили школьника отправить по почте семейные драгоценности
Израильская армия обстреляла миротворцев ООН из танка в Ливане
«Модернизация арсенала»: в НАТО испугались одного мощного оружия России
Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт
Отказ от выступлений, слова об СВО, завещание: куда пропал Павлиашвили
Военкор рассказал, как ВСУ «проспали» прорыв ВС РФ
Дикие собаки «перевернули» забитый паломниками автобус
Раскрыто, как освобождение Малой Токмачки и Ровнополья повлияет на ход СВО
Россиянин оказался за решеткой после засады полиции Таиланда
Прорыв ВС РФ и взятки ради службы в тылу: новости СВО на вечер 16 ноября
Коц объяснил важность освобождения Малой Токмачки для ВС России
Омбудсмен призвала ограничить доступ к базе детей-сирот
Россиянин напугал прохожих и посетителей магазина игрушечным пистолетом
Определена возможная цель ВС России после освобождения Малой Токмачки
В российском регионе введут новое направление туризма
Прохожие стали свидетелями внезапной смерти пенсионера
США приняли неожиданное решение по санкциям против Турции из-за С-400
Сколько придется учиться в вузе по новой системе? Что сказали в Минобрнауки
Иран поставил точку в вопросе обогащения урана
Россию начали отключать от интернета? Что происходит, в каких регионах сбои
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.