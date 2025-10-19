Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:10

В Крыму появится новый государственный заповедник

Мыс Мартьян в Крыму получит статус государственного природного заповедника

Пляж на мысе Мартьян в Крыму Пляж на мысе Мартьян в Крыму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мыс Мартьян получит статус государственного природного заповедника, сообщили в пресс-службе кабмина. Постановление о новом статусе мыса подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Заповедник будет создан на базе одноименного парка регионального значения.

Площадь заповедника, который появится на территории городского округа Ялта, составит 241,4 га, включая часть прилегающей акватории Черного моря, — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что повышение статуса территории позволит сохранить биологическое разнообразие парка. Мыс Мартьян — один из немногих средиземноморских ландшафтов Крыма, обладающий уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. На его территории проживает 1,3 тыс. видов животных, часть которых занесена в Красную книгу, а в акватории заповедника обитает более 150 видов морских животных.

Создание особо охраняемой природной территории позволит снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку и создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения, — отмечается в сообщении.

Ранее в заповеднике «Земля леопардов» засняли самца семейства крупных кошачьих под именем Leo 272M. «Призрак тайги» попал на видео, сделанное любителем дикой природы Евгением Сокуром у границ приморского национального парка.

