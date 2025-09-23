«Призрак тайги» попал на камеру в Приморье Заповедник «Земля леопардов» показал видео с Leo 272M

Взрослый самец семейства крупных кошачьих под именем Leo 272M попал на видео, сделанное любителем дикой природы Евгением Сокуром у границ приморского национального парка. Ролик опубликовала пресс-служба дирекции заповедника «Земля леопардов».

Первый раз он попал в зону фотоловушки минувшим летом и получил кличку «Призрак тайги». Крупный самец систематически инспектирует свою территорию, часто выходя за пределы заказника.

Ранее сообщалось, что дальневосточный леопард совершил впечатляющий переход протяженностью 300 километров к своим историческим местам обитания в Приморском крае. Хищник с номерным идентификатором Leo 260M успешно достиг Ольгинского округа, где был зафиксирован фотоловушкой. Животное было обнаружено в крайне истощенном состоянии летом 2022 года рядом с национальным парком «Земля леопарда». Специалисты реабилитационного центра «Тигр» провели комплекс мероприятий по восстановлению здоровья хищника.

