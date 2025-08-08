Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 07:48

В одной из стран Азии леопард попытался утащить трехлетнего ребенка

В Индии родители спасли трехлетнего ребенка от леопарда

Индийский леопард Индийский леопард Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Керала родители спасли трехлетнего ребенка, которого ночью попытался утащить леопард, сообщил портал The South First. Мальчик получил травмы головы и шеи, он лечится в больнице.

Как отметил портал, инцидент произошел 1 августа в поселении у чайной плантации. Ребенок в это время спал в хижине вместе с родителями. Когда взрослые услышали шум, они бросились за леопардом, после чего тот выронил мальчика и сбежал.

Ранее леопард совершил нападение на четырехлетнюю девочку в индийском штате Тамилнад и унес ее в лесные заросли. Известно, что трагедия случилась на глазах матери ребенка, которая никак не смогла помешать хищнику.

Останки девочки искали в течение 18 часов. В поисковой операции были задействованы сотрудники правоохранительных органов, служебные собаки, лесные службы и дроны. Сильно поврежденное тело ребенка было обнаружено в пяти километрах от места инцидента.

До этого в Индии леопард напал на пятилетнего мальчика и растерзал его на глазах у дедушки. Трагедия произошла на ферме в штате Махараштра.

Индия
леопарды
дети
хищники
