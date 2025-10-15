В «Реале Сосьедад» раскрыли перспективы Захаряна в клубе В «Реале Сосьедад» заявили, что возлагают большие надежды на Захаряна

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» возлагает большие надежды на российского полузащитника Арсена Захаряна, заявил в разговоре с Metaratings пресс-атташе Йон Андер Мундуате. Он рассказал, что на данный момент 22-летний игрок тренируется в общей группе.

У Захаряна все нормально, он тренируется в общей группе. Международная пауза помогла команде исправить ошибки и поддерживать хороший соревновательный ритм. Это пошло на пользу всем, что обошлись без травм. Арсену, как и остальным товарищам по команде, нужно постоянно совершенствоваться. Захарян — игрок, на которого клуб возлагает большие надежды, — заявил Мундуате.

В текущем сезоне чемпионата Испании Захарян сыграл в двух матчах и не отметился результативными действиями. В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Сельтой».

Ранее испанский радиоведущий Иньиго Таверна рассказал, что болельщики команды встретили Захаряна, который появился на поле после повреждения, равнодушно. Он отметил, что россиянину еще предстоит заслужить их любовь.