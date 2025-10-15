Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:25

В «Реале Сосьедад» раскрыли перспективы Захаряна в клубе

В «Реале Сосьедад» заявили, что возлагают большие надежды на Захаряна

Арсен Захарян Арсен Захарян Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» возлагает большие надежды на российского полузащитника Арсена Захаряна, заявил в разговоре с Metaratings пресс-атташе Йон Андер Мундуате. Он рассказал, что на данный момент 22-летний игрок тренируется в общей группе.

У Захаряна все нормально, он тренируется в общей группе. Международная пауза помогла команде исправить ошибки и поддерживать хороший соревновательный ритм. Это пошло на пользу всем, что обошлись без травм. Арсену, как и остальным товарищам по команде, нужно постоянно совершенствоваться. Захарян — игрок, на которого клуб возлагает большие надежды, — заявил Мундуате.

В текущем сезоне чемпионата Испании Захарян сыграл в двух матчах и не отметился результативными действиями. В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Сельтой».

Ранее испанский радиоведущий Иньиго Таверна рассказал, что болельщики команды встретили Захаряна, который появился на поле после повреждения, равнодушно. Он отметил, что россиянину еще предстоит заслужить их любовь.

футбол
Испания
российские спортсмены
футболисты
