15 октября 2025 в 12:30

«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии

Экс-футболист Пономарев: Боливия в матче против РФ смотрелась интереснее Ирана

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Сборная Боливии по футболу смотрелась интереснее команды Ирана в матче против России, заявил NEWS.ru экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев. Он похвалил южноамериканцев за хорошую тактику и работу с мячом.

Боливия смотрелась даже поинтереснее, чем Иран. Крепкая команда, борются хорошо за мяч, владеют техническими приемами. И тактика у них нормальная. В обороне обычно южноамериканские команды играют очень слабо, им бы как можно больше комбинаций. В защите оставляли пустые зоны, это недопустимо в футболе, — сказал Пономарев.

Ранее ветеран ЦСКА похвалил сборную России за игру в обоих таймах против Боливии. По его мнению, игроки научились или захотели сыграть в настоящий футбол.

Сборная России по футболу одержала победу над командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Мячи в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук (43-я) и Иван Сергеев (57-я). Эта победа стала для сборной России первой в истории против представителей южно-американского континента.

