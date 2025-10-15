Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:15

«Захотели играть в настоящий футбол»: ветеран ЦСКА о матче Россия — Боливия

Ветеран ЦСКА Пономарев: Россия сыграла в настоящий футбол против Боливии

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сборная России оставила хорошее впечатление в обоих тайма матча против Боливии, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его мнению, игроки национальной сборной научились или захотели сыграть в настоящий футбол.

Оба тайма оставили неплохое впечатление. Наши как-то научились или захотели играть в настоящий футбол, не просто перебрасывание мяча, передача друг другу щекой поперек и назад, а играют на опережение, обыгрывают защитников, применяют технические приемы. В этом плане мы начали исправляться, а то было совсем кисло, особенно в клубных командах, — сказал Пономарев.

Он отметил, что во втором тайме главный тренер Валерий Карпин сильно обновил состав и дал возможность большому количеству футболистов получить игровую практику. По его мнению, именно поэтому многим показалось, что после счета 3:0 россияне не так агрессивно шли вперед.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Мячи в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук (43-я) и Иван Сергеев (57-я). Эта победа стала для сборной России первой в истории против представителей южно-американского континента.

