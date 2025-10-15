Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц принял решение покинуть свой пост, передает пресс-служба команды. Свои действия 51-летний руководитель, возглавлявший клуб с 2017 года, объяснил личными мотивами.

В обращении Арутюнянц отметил, что этот шаг дался ему нелегко, поскольку клуб является для него важной частью жизни как уроженца Ростова-на-Дону. Он подчеркнул, что для него было большой честью руководить родной командой на протяжении восьми лет, переживая вместе с болельщиками все радости и трудности.

У нас была замечательная команда. Отдельное спасибо всем, кто имел отношение к клубу и вносил свой вклад. Я горжусь каждым из вас! Руководство, игроки, тренерский штаб меняются, а клуб и болельщики остаются всегда. Как и прежде, надеюсь на вашу поддержку «Ростова» на стадионе, — отметил Арутюнянц.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Боливии в товарищеской встрече. Матч прошел в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершился со счетом 3:0 в пользу российской команды. Голы забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук на 43-й минуте и Иван Сергеев на 57-й минуте. Данная победа стала для российской сборной первой в истории против представителя Южной Америки.