Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:05

Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку

Арташес Арутюнянц Арташес Арутюнянц Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц принял решение покинуть свой пост, передает пресс-служба команды. Свои действия 51-летний руководитель, возглавлявший клуб с 2017 года, объяснил личными мотивами.

В обращении Арутюнянц отметил, что этот шаг дался ему нелегко, поскольку клуб является для него важной частью жизни как уроженца Ростова-на-Дону. Он подчеркнул, что для него было большой честью руководить родной командой на протяжении восьми лет, переживая вместе с болельщиками все радости и трудности.

У нас была замечательная команда. Отдельное спасибо всем, кто имел отношение к клубу и вносил свой вклад. Я горжусь каждым из вас! Руководство, игроки, тренерский штаб меняются, а клуб и болельщики остаются всегда. Как и прежде, надеюсь на вашу поддержку «Ростова» на стадионе, — отметил Арутюнянц.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Боливии в товарищеской встрече. Матч прошел в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершился со счетом 3:0 в пользу российской команды. Голы забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук на 43-й минуте и Иван Сергеев на 57-й минуте. Данная победа стала для российской сборной первой в истории против представителя Южной Америки.

Россия
футбол
Ростов
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Фон дер Ляйен поставила Сербии жесткий ультиматум для вступления в ЕС
Китай выступил против планов США ограничить полеты через Россию
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.