15 октября 2025 в 13:30

Стало известно, когда донецкий «Шахтер» начнет выступать в России

Донецкий «Шахтер» начнет выступать во Второй лиге России с 2026 года

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» начнет выступления во Второй лиге России с 2026 года, сообщает Telegram-канал Sport Baza. В настоящее время коллектив из Донецкой Народной Республики проходит процедуру лицензирования, уже получив предварительное разрешение на участие в новом сезоне.

Команда будет выступать в первой группе Второй лиги Б, при этом свои домашние матчи она проведет на крымских стадионах. Участие в Кубке России для «Шахтера» исключено из-за потенциальных санкционных рисков в отношении Российского футбольного союза со стороны ФИФА и УЕФА. Кроме донецкого клуба, в новом сезоне Второй лиги России могут принять участие «Фрегат» из Херсонской области и луганская «Заря».

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Боливии в товарищеской встрече. Матч прошел в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершился со счетом 3:0 в пользу российской команды. Голы забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук на 43-й минуте и Иван Сергеев на 57-й минуте. Данная победа стала для российской сборной первой в истории против представителя Южной Америки.

До этого генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов выразил поддержку решению ФИФА не отстранять израильские команды от международных соревнований. Он добавил, что следующим логичным шагом международной федерации должно стать возобновление участия российских футболистов в турнирах под ее эгидой.

спорт
футбол
Донецк
клубы
