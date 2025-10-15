Автобус превратил фургон в груду металла и деревянных обломков Один человек пострадал в Москве после столкновения автобуса и грузовика

На Ижорской улице в северной части Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля ГАЗ, в результате которого пострадал один человек, сообщает столичная Госавтоинспекция. От сильного удара фургон получил значительные разрушения, а его деревянные элементы каркаса оказались разбросаны по проезжей части.

Автобус также получил серьезные повреждения. У него разбиты стекла и деформированы двери. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

