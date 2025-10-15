Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 19:09

Автобус превратил фургон в груду металла и деревянных обломков

Один человек пострадал в Москве после столкновения автобуса и грузовика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Ижорской улице в северной части Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля ГАЗ, в результате которого пострадал один человек, сообщает столичная Госавтоинспекция. От сильного удара фургон получил значительные разрушения, а его деревянные элементы каркаса оказались разбросаны по проезжей части.

Автобус также получил серьезные повреждения. У него разбиты стекла и деформированы двери. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Мурманской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Авария случилась на 1298-м километре автодороги Санкт-Петербург — Мурманск, столкнулись автомобили Honda и Chevrolet Niva. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые оградили опасный участок трассы, стабилизировали положение транспортных средств и отключили аккумуляторные батареи.

До этого в Уфе произошло массовое ДТП. На видеозаписи зафиксировано, как грузовой автомобиль врезается в легковую машину и протаскивает ее на протяжении нескольких метров. По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека, еще шесть участников движения получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

