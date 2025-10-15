Лобовое столкновение машин привело к гибели двоих человек под Мурманском

В Мурманской области погибли два человека в результате лобового столкновения автомобилей Honda и Chevrolet Niva, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на управление по ГОЧС и ПБ по региону. Смертельное ДТП произошло на 1298 км автодороги Санкт-Петербург — Мурманск.

Прибывшие на место пожарные оградили участок дороги, стабилизировали машины и отключили аккумуляторы. В аварии также пострадали четыре человека.

Одного участника ДТП госпитализировали, еще троих медики обслужили амбулаторно. В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства аварии.

