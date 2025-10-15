«Лежит лось»: опубликован топ самых странных поводов для вызова скорой В Москве пытались вызвать скорую из-за лося и для поисков ушедшей жены

Московский департамент здравоохранения в честь 106-го дня рождения столичной службы экстренной медпомощи составил топ самых странных вызовов. Так, среди причин для звонка диспетчеру были запершийся в ванной муж, сидящие на лавке у подъезда люди и лежащий на платформе лось, говорится в Telegram-канале ведомства.

Также в перечень вошли следующие обращения: «Поставил капельницу, а она не капает», «Считает себя богом, пытается себя покусать», «От меня ушла жена, помогите ее найти». Еще один звонивший признался, что ел устриц и крабов и, кажется, отравился.

Однажды поступило обращение о внезапных родах, но в ходе беседы диспетчер выяснил, что роды идут у кошки. В депздраве подчеркнули, что каждый неоправданный вызов отнимает драгоценное время у тех, кто действительно нуждается в помощи.

Ранее в Москве пациент разгромил машину скорой, которая приехала к нему на вызов. С криками он выкидывал из автомобиля снаряжение и документы. Врачам пришлось ретироваться и дождаться приезда полиции, которая задержала дебошира.